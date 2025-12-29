В ГД атаку ВСУ на резиденцию Путина назвали «попыткой его физического устранения»

Миронов добавил, что сами украинские власти вряд ли решились бы на такую крайнюю меру без поддержки своих «европейских хозяев», которые давно стремятся ослабить Россию и нанести ей поражение. Он подчеркнул, что теперь у России есть не только право, но и необходимость перейти к решительным действиям, передает пресс-служба Госдумы.