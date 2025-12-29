В ГД атаку ВСУ на резиденцию Путина назвали «попыткой его физического устранения»

Атака украинской армии на резиденцию президента России не является предупреждением или попыткой давления на Владимира Путина в рамках переговоров, а представляет собой попытку его физического устранения. С таким мнением выступил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
— С учетом количества ударных беспилотников можно однозначно говорить, что атака на резиденцию Президента России — это не предупреждение и не попытка оказать давление на Владимира Путина в рамках переговоров. Это попытка его физического устранения, — высказался он.
Он отметил, что это действие, как выразился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, является актом «государственного терроризма» и свидетельствует о том, что украинский президент Владимир Зеленский и его режим находятся в отчаянии, загнанные в угол, и у них остается только один выход — капитуляция.
Миронов добавил, что сами украинские власти вряд ли решились бы на такую крайнюю меру без поддержки своих «европейских хозяев», которые давно стремятся ослабить Россию и нанести ей поражение. Он подчеркнул, что теперь у России есть не только право, но и необходимость перейти к решительным действиям, передает пресс-служба Госдумы.
Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла атаку 91 беспилотником на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Сведений о пострадавших и ущербе после атаки не поступало. Вскоре пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели новый телефонный разговор. Ушаков рассказал, что Трамп был шокирован и возмущен попыткой Украины атаковать резиденцию его коллеги из России.