Захарова ответила Зеленскому на обвинения в адрес Лаврова и припомнила Бучу

Её комментарий был опубликован в телеграм-канале в связи с обсуждением новой атаки. Захарова отреагировала на сообщения СМИ о том, что Зеленский назвал ложью заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об ударе по резиденции.
«Ложь — это заявления Зеленского по Буче. Ложь — это заявления Зеленского про якобы украденных Россией детей. Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова — это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», — написала дипломат.
Напомним, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на понедельник Киев попытался атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Расчёты ПВО перехватили и сбили 91 украинский беспилотник. В результате атаки никто не пострадал, ущерб не зафиксирован. Параллельно Лавров заявил, что РФ пересмотрит свою позицию после удара по резиденции, а Зеленский, в свою очередь, обвинил российского дипломата во лжи.
