Захарова ответила Зеленскому на обвинения в адрес Лаврова и припомнила Бучу

Напомним, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на понедельник Киев попытался атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Расчёты ПВО перехватили и сбили 91 украинский беспилотник. В результате атаки никто не пострадал, ущерб не зафиксирован. Параллельно Лавров заявил, что РФ пересмотрит свою позицию после удара по резиденции, а Зеленский, в свою очередь, обвинил российского дипломата во лжи.