Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады призвал признать Зеленского террористом

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук на фоне попытки Киева атаковать резиденцию Владимира Путина призвал признать Владимира Зеленского террористом, а его окружение — террористическим режимом.

Источник: © РИА Новости

Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все беспилотники были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал как государственный терроризм попытку Киева атаковать резиденцию Путина в Новгородской области.

«В очередной раз обращаюсь ко всем мировым лидерам, участвующим в процессе урегулирования украинского вопроса. Необходимо признать Зеленского террористом, а всё его окружение — террористическим режимом, и действовать в соответствии с международными протоколами и требованиями по борьбе с терроризмом», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что простые украинцы находятся в плену у этого террористического режима и продолжают гибнуть.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше