Ушаков: Путин и Трамп провели десять разговоров в 2025 году

Путин в 2025 году провел 17 контактов с представителями США, включая разговоры с Трампом и встречи с его спецпосланниками.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел десять телефонных разговоров с главой США Дональдом Трампом в 2025 году. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«В уходящем году президентом России Владимиром Владимировичем Путиным проведено 17 контактов с американскими представителями. Это включает и 10 телефонных разговоров с Дональдом Трампом», — сообщил Ушаков.

Помощник главы государства отметил, что в это число также входит визит Путина на Аляску и его встречи со спецпосланниками США. Ушаков обратил внимание на интенсивность контактов с американской стороной, назвав это красноречивым фактом.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор 28 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что контакты между лидерами стран действительно состоялись в минувшее воскресенье.

