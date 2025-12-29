Ушаков: Путин и Трамп провели десять разговоров в 2025 году

Президент России Владимир Путин провел десять телефонных разговоров с главой США Дональдом Трампом в 2025 году. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«В уходящем году президентом России Владимиром Владимировичем Путиным проведено 17 контактов с американскими представителями. Это включает и 10 телефонных разговоров с Дональдом Трампом», — сообщил Ушаков.
Помощник главы государства отметил, что в это число также входит визит Путина на Аляску и его встречи со спецпосланниками США. Ушаков обратил внимание на интенсивность контактов с американской стороной, назвав это красноречивым фактом.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор 28 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что контакты между лидерами стран действительно состоялись в минувшее воскресенье.