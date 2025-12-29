Ричмонд
Трамп: США уничтожили «крупный объект» в Венесуэле

Американские военные нанесли удар в рамках кампании по борьбе с наркокартелями, заявил глава Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы США на прошлой неделе уничтожили в Венесуэле «крупный объект», атака была совершена в рамках кампании по борьбе с наркокартелями, заявил американский лидер Дональд Трамп.

В интервью WABC он рассказал, что в Венесуэле было крупное предприятие, откуда отправляют грузы на кораблях.

«Две ночи назад мы вывели его из строя. Так что мы нанесли им очень сильный удар», — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома не уточнил, о каком конкретно объекте в Венесуэле идет речь.

Журналисты NBC News обратили внимание, что если заявление Трампа об атаке получит официальное подтверждение, она станет первым наземным ударом в рамках кампании Вашингтона по борьбе с наркотиками в Венесуэле.

Ранее Трамп в ходе обращения к военным США в связи с католическим Рождеством заявил о планах наносить наземные удары «по объектам наркокартелей» в странах Латинской Америки.

