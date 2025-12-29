Дмитриев назвал жизненно важным разговор Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин ранее в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом указал на атаку беспилотников, осуществлённую Киевом по государственной резиденции российского лидера в Новгородской области. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин дал понять, что подобные действия не останутся без реакции. «Президент сообщил Трампу, что атака на государственную резиденцию не может остаться без последствий», — отметил Ушаков.