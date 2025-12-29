Дмитриев назвал жизненно важным разговор Путина и Трампа

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа жизненно важным для мира.
«Жизненно важный диалог для мира», — заявил Дмитриев, комментируя состоявшийся 29 декабря разговор лидеров двух стран.
Ранее в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп провёл «положительный разговор» с Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Украины. В американской администрации отметили конструктивный характер контакта, не раскрывая подробностей беседы.
Президент России Владимир Путин ранее в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом указал на атаку беспилотников, осуществлённую Киевом по государственной резиденции российского лидера в Новгородской области. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин дал понять, что подобные действия не останутся без реакции. «Президент сообщил Трампу, что атака на государственную резиденцию не может остаться без последствий», — отметил Ушаков.