Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова заявила, что Киев ответит за атаку на госрезиденцию Путина

Мария Захарова указала Владимиру Зеленскому на ложь во всех его заявлениях.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что утверждения Владимира Зеленского являются ложью, в то время как высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова об атаке украинской армии по резиденции Владимира Путина являются достоверными.

«Ложь — это заявления Зеленского по Буче. Ложь — это заявления Зеленского про якобы “украденных Россией” детей. Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры», — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что украинская сторона понесет ответственность за попытку атаки на резиденцию российского президента с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о 91 беспилотнике, запущенном Киевом в сторону резиденции президента РФ. Российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили все эти аппараты.

Ранее Зеленский сообщил, что заявление об атаке ВСУ на резиденцию Путина якобы «является ложью». В то же время, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о намерении президента США Дональда Трампа пересмотреть свою политику в отношении Киева после данного инцидента.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше