Захарова заявила, что Киев ответит за атаку на госрезиденцию Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что утверждения Владимира Зеленского являются ложью, в то время как высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова об атаке украинской армии по резиденции Владимира Путина являются достоверными.
«Ложь — это заявления Зеленского по Буче. Ложь — это заявления Зеленского про якобы “украденных Россией” детей. Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры», — заявила Захарова.
Она также подчеркнула, что украинская сторона понесет ответственность за попытку атаки на резиденцию российского президента с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о 91 беспилотнике, запущенном Киевом в сторону резиденции президента РФ. Российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили все эти аппараты.
Ранее Зеленский сообщил, что заявление об атаке ВСУ на резиденцию Путина якобы «является ложью». В то же время, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о намерении президента США Дональда Трампа пересмотреть свою политику в отношении Киева после данного инцидента.