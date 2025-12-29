Трамп в телефонном разговоре проинформировал Путина об итогах переговоров с Зеленским

Помощник российского лидера добавил, что за 2025 год президент РФ провел 17 контактов с представителями США, включая 10 разговоров с Трампом. Ушаков особо подчеркнул тот факт, что интенсивность контактов с Вашингтоном весьма красноречива. «О чем это говорит, выводы можете сделать сами», — сказал он.