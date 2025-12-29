Трамп в телефонном разговоре проинформировал Путина об итогах переговоров с Зеленским

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп и его ключевые советники в ходе телефонного разговора проинформировали президента РФ Владимира Путина о переговорах с украинской стороной. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, информирует ТАСС.
Белый дом: Трамп провел «положительный разговор» с Путиным.
«Дональд Трамп и присутствующие при этом разговоре его ключевые советники подробно, в деталях, проинформировали об основных итогах вчерашних переговоров в Мар-а-Лаго с украинской делегацией», — рассказал представитель Кремля.
Трамп в беседе с Путиным сообщил, что на переговорах с Зеленским рекомендовал Киеву даже не пытаться получить передышку на фронте. Вместо этого нужно ориентироваться на комплексные договоренности для реального завершения конфликта.
По словам Ушакова, во время переговоров с Зеленским «американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, не прикрываться требованиями о временном прекращении огня».
Помощник российского лидера добавил, что за 2025 год президент РФ провел 17 контактов с представителями США, включая 10 разговоров с Трампом. Ушаков особо подчеркнул тот факт, что интенсивность контактов с Вашингтоном весьма красноречива. «О чем это говорит, выводы можете сделать сами», — сказал он.
По словам Ушакова, президенты России и США в телефонном разговоре, состоявшемся 29 декабря, по-дружески договорились и далее поддерживать диалог. В Белом доме ранее также охарактеризовали новый разговор Путина и Трампа как позитивный. -0-