Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков раскрыл скрытый подвох в предложениях Зеленского по завершению конфликта

Предложения украинской стороны по урегулированию, по оценке Москвы, всё ещё позволяют Киеву не выполнять свои обязательства. Такое заявление по итогам разговора президента РФ Путина и американского лидера Дональда Трампа сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Дональд Трамп проинформировал о некоторых достигнутых командой Зеленского результатах, идущих именно в этом направлении. Но всё равно, по нашей оценке, оставляющих киевским властям поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств», — сказал Ушаков.

По его информации, Трамп рассказал Путину о предлагаемых Киевом подходах к завершению конфликта. Ушаков добавил, что, как утверждает Вашингтон, Зеленскому рекомендовали не искать временной передышки для армии, а работать над всеобъемлющим соглашением, ведущим к реальному окончанию войны.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимиру Зеленскому было дано понять: он не должен пытаться использовать мирные переговоры для получения передышки для Вооружённых сил Украины. По словам дипломата, киевскому главарю рекомендовано сосредоточиться на выработке всеобъемлющего соглашения, которое привело бы к реальному прекращению конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше