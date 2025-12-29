Ушаков раскрыл скрытый подвох в предложениях Зеленского по завершению конфликта

«Дональд Трамп проинформировал о некоторых достигнутых командой Зеленского результатах, идущих именно в этом направлении. Но всё равно, по нашей оценке, оставляющих киевским властям поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств», — сказал Ушаков.
По его информации, Трамп рассказал Путину о предлагаемых Киевом подходах к завершению конфликта. Ушаков добавил, что, как утверждает Вашингтон, Зеленскому рекомендовали не искать временной передышки для армии, а работать над всеобъемлющим соглашением, ведущим к реальному окончанию войны.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимиру Зеленскому было дано понять: он не должен пытаться использовать мирные переговоры для получения передышки для Вооружённых сил Украины. По словам дипломата, киевскому главарю рекомендовано сосредоточиться на выработке всеобъемлющего соглашения, которое привело бы к реальному прекращению конфликта.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.