Губернаторы «тюменской матрешки» подключились к продвижению MAX

В югорском поздравлении наравне с профессиональными актерами снялись ветеран СВО Иван Михайленко, экс-председатель комитета по молодежной политике Олег Пономарев (работал в бытность первого главы региона Александра рФилипенко) и известный шаман Тимофей Молданов. Политический истеблишмент отмечает, что в триптихе пока не хватает ролика от губернатора Артюхова и звонка из далекой тундры.