Губернаторы «тюменской матрешки» подключились к продвижению MAX

Переписка в MAX губернаторов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО появилась в новогоднем видео.
«Переписка» Александра Моора, Руслана Кухарука и Дмитрия Артюхова в нацмессенджере стала пасхалкой к новогоднему видео главы Тюменской области. Подобный ролик, но на тему «как дозвониться на стойбище в новогоднюю ночь» днем позже опубликовал губернатор Югры.
«Коллеги, у вас очень красиво», — пишет Моор. «Спасибо! От Ямала самые теплые пожелания каждой тюменской и югорской семье», — вторит ему Артюхов. «Спасибо! И у вас красота! С Новым годом», — присоединяется Кухарук.
В югорском поздравлении наравне с профессиональными актерами снялись ветеран СВО Иван Михайленко, экс-председатель комитета по молодежной политике Олег Пономарев (работал в бытность первого главы региона Александра рФилипенко) и известный шаман Тимофей Молданов. Политический истеблишмент отмечает, что в триптихе пока не хватает ролика от губернатора Артюхова и звонка из далекой тундры.