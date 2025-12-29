Путин провёл 17 контактов с американскими представителями в 2025 году

«Памятуя о том, что на календаре 29 декабря и до Нового года остаются уже считаные часы, можно упомянуть небезынтересную, в том числе с политической точки зрения, деталь. В уходящем году президентом России Владимиром Владимировичем Путиным проведено 17 контактов с американскими представителями», — сказал Ушаков.
Помимо звонков с Трампом, в это число вошли поездка на Аляску и шесть встреч с американскими спецпосланниками. Ушаков особо подчеркнул интенсивность этого диалога, предоставив журналистам сделать собственные выводы о значении такой частоты контактов между Москвой и Вашингтоном в уходящем году.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой США Дональдом Трампом. В рамках запланированного диалога президент США должен был проинформировать главу российского государства о результатах своих предшествующих консультаций с Владимиром Зеленским, которые прошли во Флориде.
