Путин провёл 17 контактов с американскими представителями в 2025 году

«Памятуя о том, что на календаре 29 декабря и до Нового года остаются уже считаные часы, можно упомянуть небезынтересную, в том числе с политической точки зрения, деталь. В уходящем году президентом России Владимиром Владимировичем Путиным проведено 17 контактов с американскими представителями», — сказал Ушаков.