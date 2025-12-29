Ричмонд
Ушаков: Путин и Трамп по-дружески договорились продолжать диалог

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп завершили разговор на дружеской ноте и условились поддерживать диалог в дальнейшем. Об этом во время брифинга сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Такого рода беседа состоялась, в завершение которой президенты весьма по-дружески условились поддерживать диалог и далее», — подытожил он.

Напомним, что сегодня у Владимира Путин и Дональда Трампа состоялся телефонный разговор. В рамках беседы американский лидер и его команда сообщили главе РФ детали вчерашних переговоров с украинской стороной.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

