Ушаков: Путин и Трамп по-дружески договорились продолжать диалог

«Такого рода беседа состоялась, в завершение которой президенты весьма по-дружески условились поддерживать диалог и далее», — подытожил он.
Напомним, что сегодня у Владимира Путин и Дональда Трампа состоялся телефонный разговор. В рамках беседы американский лидер и его команда сообщили главе РФ детали вчерашних переговоров с украинской стороной.
