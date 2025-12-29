Миронов назвал атаку на резиденцию президента РФ попыткой устранения Путина

Политик подчеркнул, что расценивает случившееся как акт государственного терроризма со стороны киевских властей. По его словам, такой шаг, «говоря словами главы МИД РФ Сергея Лаврова, — государственный терроризм», который, считает Миронов, является «жестом отчаяния киевского диктатора Зеленского и его режима», загнанного в угол и не имеющего, как выразился депутат, иного выхода, кроме капитуляции. Он также заявил, что инициаторами эскалации, по его убеждению, выступают западные страны.