Миронов назвал атаку на резиденцию президента РФ попыткой устранения Путина

Резиденцию атаковали более 90 беспилотников ВСУ.
Лидер фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что атака беспилотников на резиденцию Президента России была направлена на физическое устранение главы государства. Об этом он сообщил российским журналистам.
«С учётом количества ударных беспилотников можно однозначно говорить, что атака на резиденцию Президента России — это не предупреждение и не попытка оказать давление на Владимира Путина в рамках переговоров. Это попытка его физического устранения», — заявил Миронов, его слова приводит telegram-канал Дума ТВ.
Политик подчеркнул, что расценивает случившееся как акт государственного терроризма со стороны киевских властей. По его словам, такой шаг, «говоря словами главы МИД РФ Сергея Лаврова, — государственный терроризм», который, считает Миронов, является «жестом отчаяния киевского диктатора Зеленского и его режима», загнанного в угол и не имеющего, как выразился депутат, иного выхода, кроме капитуляции. Он также заявил, что инициаторами эскалации, по его убеждению, выступают западные страны.