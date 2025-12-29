Ушаков: Путин заявил Трампу, что атака на резиденцию президента РФ не останется без ответа

«И, конечно, Владимир Путин обратил внимание своего коллеги, обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго, киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия, атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа», — сказал Ушаков журналистам кремлевского пула.