Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: Путин заявил Трампу, что атака на резиденцию президента РФ не останется без ответа

Президент США Дональда Трампа предупрежден о том, что попытка атаки на государственную резиденцию главы РФ в Новгородской области не останется без ответа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам общения с журналистами.

Попытка атаки ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без ответ.

Президент США Дональда Трампа предупрежден о том, что попытка атаки на государственную резиденцию главы РФ в Новгородской области не останется без ответа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам общения с журналистами.

«И, конечно, Владимир Путин обратил внимание своего коллеги, обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго, киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия, атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа», — сказал Ушаков журналистам кремлевского пула.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что была успешно пресечена крупномасштабная атака украинских беспилотных летательных аппаратов на государственную резиденцию президента. По его информации, силами российских средств противовоздушной обороны было уничтожено 91 беспилотное устройство. Лавров подчеркнул, что жертв и разрушений нет, однако указал на неизбежный характер ответных мер.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше