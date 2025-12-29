Ушаков: Путин заявил Трампу, что атака на резиденцию президента РФ не останется без ответа

Попытка атаки ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без ответ.
Президент США Дональда Трампа предупрежден о том, что попытка атаки на государственную резиденцию главы РФ в Новгородской области не останется без ответа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам общения с журналистами.
«И, конечно, Владимир Путин обратил внимание своего коллеги, обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго, киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия, атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа», — сказал Ушаков журналистам кремлевского пула.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что была успешно пресечена крупномасштабная атака украинских беспилотных летательных аппаратов на государственную резиденцию президента. По его информации, силами российских средств противовоздушной обороны было уничтожено 91 беспилотное устройство. Лавров подчеркнул, что жертв и разрушений нет, однако указал на неизбежный характер ответных мер.