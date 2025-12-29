Реакция Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина и контакты с Киевом. Что обсудили лидеры

По его словам, Путин обратил внимание Трампа на террористическую атаку Киева на свою госрезиденцию в Новгородской области. Американский лидер, как подчеркнул Ушаков, был шокирован атакой Киева и заявил, что это повлияет на подход США в работе с Владимиром Зеленским.
Кроме того, президенты РФ и США обсудили переговоры Вашингтона и Киева во Флориде и «весьма по-дружески» договорились и далее поддерживать диалог друг с другом.
ТАСС собрал главное, о чем заявил Ушаков.
Об атаках Киева на госрезиденцию Путина
- Путин обратил внимание американского лидера на произошедшую «фактически сразу же» после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева на свою госрезиденцию и подчеркнул, что эти террористические действия не останутся «без самого серьезного ответа».
- Российский президент очень четко заявил лидеру США, что позиция Москвы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок» в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом. Путин также отметил, что «американцы должны отнестись к этому с пониманием».
- Трамп «был шокирован этим сообщением [об атаке Украины], в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия» со стороны Киева. Американский президент подчеркнул, что атака ВСУ «несомненно повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским». Трамп, кроме того, сказал, что США, «слава богу», не давали Tomahawk Украине.
Об итогах контактов США и Украины
- Трамп и его советники «подробно, в деталях» проинформировали Путина об итогах состоявшихся накануне во Флориде переговоров с Зеленским.
- По словам Ушакова, американский лидер на переговорах с Зеленским рекомендовал Киеву «даже не пытаться получить передышку» на фронте — вместо этого нужно ориентироваться на комплексные договоренности для реального завершения конфликта.
- Помощник лидера РФ подчеркнул, что «в ходе этих переговоров американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, а не прикрываться требованиями о временном прекращении огня».
- По оценке российской стороны, предложения Киева пока оставляют ему поле для уклонения от обязательств, добавил Ушаков.
Контакты РФ и США
- Путин за 2025 год провел 17 контактов с американскими представителями, в том числе 10 разговоров с Трампом. «Это включает и визит на Аляску, и 10 телефонных разговоров с Дональдом Трампом, и 6 встреч с его специальными посланниками», — уточнил представитель Кремля.
- Ушаков особо подчеркнул тот факт, что интенсивность контактов с США весьма красноречива. «О чем это говорит, выводы можете сделать сами», — сказал он.
