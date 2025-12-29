Реакция Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина и контакты с Киевом. Что обсудили лидеры

По его словам, Путин обратил внимание Трампа на террористическую атаку Киева на свою госрезиденцию в Новгородской области. Американский лидер, как подчеркнул Ушаков, был шокирован атакой Киева и заявил, что это повлияет на подход США в работе с Владимиром Зеленским.