«Киев ответит за преступления»: Захарова — об атаке на резиденцию Путина

— Ложь — это заявления Зеленского по Буче. Ложь — это заявления Зеленского про якобы «украденных Россией» детей. Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова — это правда, и за эти преступления киевский режим ответит, — написала дипломат в своем Telegram-канале.