«Киев ответит за преступления»: Захарова — об атаке на резиденцию Путина

Украина ответит за все военные преступления. Об этом в понедельник, 29 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя попытку президента Украины Владимира Зеленского уйти от ответственности за удары Киева по резиденции его коллеги из России Владимира Путина.
— Ложь — это заявления Зеленского по Буче. Ложь — это заявления Зеленского про якобы «украденных Россией» детей. Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова — это правда, и за эти преступления киевский режим ответит, — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Незадолго до этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря попыталась нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина.
Владимир Зеленский позже назвал ложью заявления Лаврова о попытке атаковать резиденцию Владимира Путина. Он также заявил о подготовке Москвой удара по правительственному кварталу в Киеве.