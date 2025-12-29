Депутат также указал на закономерность: по его словам, после провала переговоров Зеленского с Дональдом Трампом во Флориде последовала атака на резиденцию главы российского государства. Слуцкий связал это с «почерком» киевского режима, который, по его мнению, использует террористические методы после неудач на дипломатическом фронте.
Напомним, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на понедельник Киев попытался атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Средствами противовоздушной обороны было уничтожено 91 воздушная цель. Никаких разрушений или пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Также министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о намерении скорректировать дипломатическую позицию России в ответ на атаку ВСУ на государственную резиденцию.
Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.