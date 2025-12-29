Депутат также указал на закономерность: по его словам, после провала переговоров Зеленского с Дональдом Трампом во Флориде последовала атака на резиденцию главы российского государства. Слуцкий связал это с «почерком» киевского режима, который, по его мнению, использует террористические методы после неудач на дипломатическом фронте.