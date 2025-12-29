Ричмонд
Слуцкий назвал атаку на резиденцию Путина актом гостерроризма и агонией Киева

Атака украинских беспилотников на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина является актом государственного терроризма и демонстрирует агонию киевского режима. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Источник: Life.ru

«Атака бандеровских БПЛА на госрезиденцию президента России в Новгородской области — акт государственного терроризма, демонстрация агонии и полнейшей деградации режима Зеленского. И европейская партия войны — его прямые соучастники», — сказал лидер ЛДПР.

Депутат также указал на закономерность: по его словам, после провала переговоров Зеленского с Дональдом Трампом во Флориде последовала атака на резиденцию главы российского государства. Слуцкий связал это с «почерком» киевского режима, который, по его мнению, использует террористические методы после неудач на дипломатическом фронте.

Напомним, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на понедельник Киев попытался атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Средствами противовоздушной обороны было уничтожено 91 воздушная цель. Никаких разрушений или пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Также министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о намерении скорректировать дипломатическую позицию России в ответ на атаку ВСУ на государственную резиденцию.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

