Путин наградил посла в КНДР Мацегору орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества ушедшего из жизни посла России в Северной Корее Александра Мацегору. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В указе сказано, что посол получил награду за проделанную колоссальную работу во внешней политике России и за смелость и самоотверженность, которые он проявил во время выполнения своих должностных обязанностей.
Александр Мацегора умер 6 декабря в возрасте 71 года. Он был послом России в Северной Корее с декабря 2014 года и внес огромный вклад в укрепление отношений между нашими странами.
