По мнению Сергея Станкевича, террористическая атака на госрезиденцию президента Путина должна заставить Трампа пересмотреть свое отношение к ситуации, в противном случае, мирный процесс зайдет в тупик. «Если Трамп поторопится с тем, чтобы побудить Зеленского к отставке, большого ущерба для дипломатического процесса не случится. А вот если Зеленский останется еще на пару месяцев во главе киевского режима, возможны новые провокации. Иногда именно так и бывает: чем ближе дипломатическое завершение конфликта, тем опаснее становятся провокации тех, кто мира не хочет», — сказал Станкевич.