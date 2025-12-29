Путин предупредил Трампа о жестком ответе на террор Зеленского

Президент Владимир Путин заявил об изменении переговорной позиции по Украине после очередного теракта Киева.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора 29 декабря предупредил американского лидера Дональда Трампа об изменении переговорных позиций России после террористической атаки на государственную резиденцию в Новгородской области, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Как объяснил URA.RU политолога Сергей Станкевич, действия Киева — намеренная эскалация конфликта и нежелание идти на его дипломатическое завершение.
В ходе разговора Трамп сообщил Путину, что американская сторона «в наступательном ключе проводила мысль» о том, что конфликт нужно прекратить немедленно и предпринять для этого реальные шаги, «не прикрываться требованиями о временном прекращении огня». Но судя по всему, Зеленский не хочет выполнять своих обязательств и уклоняется от этого, отметил Ушаков.
Президент США Дональд Трамп назвал действия Зеленского сумасшествием.
Это стало очевидно после атаки 91 дроном на Валдайскую резиденцию российского лидера. Путин обратил внимание Трампа на это. «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные, террористические действия не останутся без самого серьезного ответа», — подчеркнул помощник президента.
По словам Ушакова, Трампа шокировала эта новость и даже возмутила. "Он сказал, что не мог предположить такие сумасшедшие действия.
Сказано также, что это повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава Богу, не давала «Томагавки»", — сообщил Ушаков.
Он также добавил, что Россия продолжит контакты с американцами по дипломатическому завершению конфликта. «Но по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», — заключил Ушаков.
Как объяснил URA.RU политолог Сергей Станкевич, такая массированная террористическая атака на резиденцию президента, которую предпринял Киев, произошла впервые. «Около сотни дронов целенаправленно атаковали государственную резиденцию “Валдай”. Это военно-политический демарш со стороны Украины, который нельзя счесть какой-то случайностью войны.
Это выглядит как сознательная эскалация конфликта. Причем предпринимается она как раз в момент, когда благодаря диалогу России и США появился шанс на успешное завершение конфликта", — отметил Станкевич.
Логично, что Россия будет корректировать свою переговорную позицию и свои действия на фронте. «До этого эпизода со стороны России действовали вполне очевидные ограничения на какое-либо боевое воздействие на центры принятия решений на Украине. Возможно, сейчас такие ограничения будут сняты, и руководящие лица Украины отныне иммунитетом обладать не будут», — полагает политолог.
По мнению Сергея Станкевича, террористическая атака на госрезиденцию президента Путина должна заставить Трампа пересмотреть свое отношение к ситуации, в противном случае, мирный процесс зайдет в тупик. «Если Трамп поторопится с тем, чтобы побудить Зеленского к отставке, большого ущерба для дипломатического процесса не случится. А вот если Зеленский останется еще на пару месяцев во главе киевского режима, возможны новые провокации. Иногда именно так и бывает: чем ближе дипломатическое завершение конфликта, тем опаснее становятся провокации тех, кто мира не хочет», — сказал Станкевич.