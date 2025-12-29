Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Европейские хозяева дали зеленый свет»: в Думе высказались о решении Киева атаковать резиденцию Путина

Миронов назвал атаку дронов на резиденцию Путина жестом отчаяния Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Атака беспилотников на госрезиденцию президента России Владимира Путина является жестом отчаяния Владимира Зеленского и его преступного киевского режима. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Уверен, зеленый свет им дали их европейские хозяева, которые давно мечтают обезглавить Россию и нанести ей поражение. Теперь у нас есть не только право, но и необходимость перейти к решительным действиям», — отметил Миронов в беседе с журналистами.

По словам политика, сейчас киевский режим и его главарь готовы пойти на крайние меры, поскольку оказались загнанными в угол, в то время как для них остался лишь один выход — капитуляция.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что 91 ударный украинский дрон атаковал резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Министр подчеркнул, что российская сторона не оставит без ответа действия киевского режима, объекты для ударов и их время уже определены.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше