Атака беспилотников на госрезиденцию президента России Владимира Путина является жестом отчаяния Владимира Зеленского и его преступного киевского режима. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Уверен, зеленый свет им дали их европейские хозяева, которые давно мечтают обезглавить Россию и нанести ей поражение. Теперь у нас есть не только право, но и необходимость перейти к решительным действиям», — отметил Миронов в беседе с журналистами.
По словам политика, сейчас киевский режим и его главарь готовы пойти на крайние меры, поскольку оказались загнанными в угол, в то время как для них остался лишь один выход — капитуляция.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что 91 ударный украинский дрон атаковал резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Министр подчеркнул, что российская сторона не оставит без ответа действия киевского режима, объекты для ударов и их время уже определены.