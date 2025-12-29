Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финский политик получил статус беженца в России

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен и его супруга получили статусы беженцев в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Финский политик, бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен и его супруга получили статус беженца на территории России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, Туртиайнен и его жена Минна Марита Туртиайнен обратились с ходатайством о признании беженцами в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве. Решение было принято в соответствии с федеральным законом «О беженцах».

«Его семья подвергалась преследованиям со стороны финских властей. Ано Туртиайнен принял решение переехать в Россию», — сообщила Волк.

Удостоверения беженца супругам в торжественной обстановке вручил начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев подполковник полиции Алексей Журин.

Сам Туртиайнен отметил, что трудности для его семьи начались после голосования против вступления Финляндии в НАТО. «Я был одним из семи депутатов, кто проголосовал против. После этого жизнь моей семьи стала очень тяжёлой», — сказал он, выразив благодарность российским полицейским.

Ранее сообщалось, что экс-депутат парламента Финляндии подал заявление о предоставлении убежища в России. Туртиайнен известен как основатель и лидер партии «Власть принадлежит народу», которая выступала за сохранение отношений между Россией и Финляндией и против вступления страны в НАТО.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше