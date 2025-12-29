Сам Туртиайнен отметил, что трудности для его семьи начались после голосования против вступления Финляндии в НАТО. «Я был одним из семи депутатов, кто проголосовал против. После этого жизнь моей семьи стала очень тяжёлой», — сказал он, выразив благодарность российским полицейским.