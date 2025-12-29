Финский политик получил статус беженца в России

Финский политик, бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен и его супруга получили статус беженца на территории России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, Туртиайнен и его жена Минна Марита Туртиайнен обратились с ходатайством о признании беженцами в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве. Решение было принято в соответствии с федеральным законом «О беженцах».
«Его семья подвергалась преследованиям со стороны финских властей. Ано Туртиайнен принял решение переехать в Россию», — сообщила Волк.
Удостоверения беженца супругам в торжественной обстановке вручил начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев подполковник полиции Алексей Журин.
Сам Туртиайнен отметил, что трудности для его семьи начались после голосования против вступления Финляндии в НАТО. «Я был одним из семи депутатов, кто проголосовал против. После этого жизнь моей семьи стала очень тяжёлой», — сказал он, выразив благодарность российским полицейским.
Ранее сообщалось, что экс-депутат парламента Финляндии подал заявление о предоставлении убежища в России. Туртиайнен известен как основатель и лидер партии «Власть принадлежит народу», которая выступала за сохранение отношений между Россией и Финляндией и против вступления страны в НАТО.