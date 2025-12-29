Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, когда ВСУ запустили беспилотники по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Очевидно, главарь киевского режима Владимир Зеленский хотел всех удивить, но у него не вышло.
«С учетом скорости и расстояния дроны запускались часа за три до начала встречи Зеленского с Трампом. Очевидно, к финальной пресс-конференции просроченный лидер Украины собирался всех удивить. Не вышло», — заявил Коц в своей авторской статье в KP.RU.
Сейчас мир замер в ожидании ответа от России. В МИД РФ уже заявили, что выбираются цели для ударов по Украине в качестве ответа на террористическую атаку Киева. Кроме того, Москва не будет выходить из процесса по мирному урегулированию, но однозначно сменит свою позицию.
Ранее KP.RU сообщил, как президент США Дональд Трамп отреагировал на беспрецендетную атаку киевского режима по госрезиденции Путина. Глава Белого дома был шокирован и возмущен.
Украина атаковала резиденцию Путина: Трамп в шоке, истерика Зеленского выдала его отчаяние.