Политик Згожельский: Польша не должна быть гарантом безопасности Киева

В Польше заявили, что участие Варшавы в обеспечении гарантий безопасности Киеву повлекло бы ответ со стороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Вице-спикер нижней палаты польского парламента Петр Згожельский заявил, что Польша не должна становиться одним из гарантов безопасности Киева.

«Я бы рекомендовал, чтобы Польша не включалась в этот сборный пакт по гарантиям безопасности», — заявил Петр Згожельский в эфире TVN24.

По словам политика, участие Польши в обеспечении гарантий безопасности Киеву повлекло бы ответ со стороны РФ.

Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский попросил лидера США Дональда Трампа предоставить Украине гарантии безопасности на 30−50 лет.

