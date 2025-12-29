Политик Згожельский: Польша не должна быть гарантом безопасности Киева

Вице-спикер нижней палаты польского парламента Петр Згожельский заявил, что Польша не должна становиться одним из гарантов безопасности Киева.
«Я бы рекомендовал, чтобы Польша не включалась в этот сборный пакт по гарантиям безопасности», — заявил Петр Згожельский в эфире TVN24.
По словам политика, участие Польши в обеспечении гарантий безопасности Киеву повлекло бы ответ со стороны РФ.
Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский попросил лидера США Дональда Трампа предоставить Украине гарантии безопасности на 30−50 лет.
