«Рядом с явно очень раздражённым Зеленским (он ёрзает, дуется, навязчиво чешет волосы) Трамп объясняет, что у него состоялся “отличный разговор с Путиным, который хочет мира”, — написал Филиппо в социальной сети.
По его словам, эта сцена развенчивает аферу о «российском заговоре» на выборах в США. Политик добавил, что США сейчас сильно контрастируют с Францией и ЕС, где, по его мнению, продолжают запугивать общественность российской угрозой и вмешательством в выборы. Филиппо считает, что эти выдумки за границей уже разоблачены, а Франция отстаёт на десять лет. Он призвал французов узнать правду о том, что эта ложь нужна лишь для поддержания страха и иллюзии войны.
Напомним, журналисты, освещавшие встречу киевского главаря Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго, обратили внимание на его заметное волнение. По их наблюдениям, во время совместной пресс-конференции Зеленский часто переминался, совершал резкие движения и старался контролировать дыхание.
