Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: Атака на резиденцию Путина произошла после встречи Трампа и Зеленского

Атака беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина произошла практически сразу после переговоров между американским и украинским лидерами. Об этом журналистам сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин лично обратил внимание американского коллеги Дональда Трампа на эту хронологию.

«Владимир Путин обратил внимание своего коллеги Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области», — рассказал Ушаков.

Он уточнил, что для этого нападения Украина задействовала дроны дальнего радиуса действия.

Напомним, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на понедельник Киев попытался атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Расчётами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 91 беспилотное воздушное средство украинского производства. В результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано. Одновременно министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о намерении пересмотреть позицию Российской Федерации в ответ на удар ВСУ по резиденции.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше