Ушаков: Атака на резиденцию Путина произошла после встречи Трампа и Зеленского

«Владимир Путин обратил внимание своего коллеги Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области», — рассказал Ушаков.
Он уточнил, что для этого нападения Украина задействовала дроны дальнего радиуса действия.
Напомним, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на понедельник Киев попытался атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Расчётами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 91 беспилотное воздушное средство украинского производства. В результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано. Одновременно министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о намерении пересмотреть позицию Российской Федерации в ответ на удар ВСУ по резиденции.
