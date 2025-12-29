Напомним, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на понедельник Киев попытался атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Расчётами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 91 беспилотное воздушное средство украинского производства. В результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано. Одновременно министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о намерении пересмотреть позицию Российской Федерации в ответ на удар ВСУ по резиденции.