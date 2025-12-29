Киевский режим атакой беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина пытается подорвать мирные инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил французский политик и лидер партий «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Это сделано, чтобы подорвать мирные усилия Трампа», — написал в личном аккаунте в социальной сети X.
Филиппо подчеркнул, что попытка киевского режима атаковать государственную резиденцию президента России является серьезным инцидентом. Политик также напомнил рождественское обращение главы киевского режима Владимира Зеленского, содержащее пожелание смерти.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ при помощи 91 ударного беспилотника атаковали резиденцию Путина в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что киевский режим окончательно перешел к политике государственного терроризма. Поэтому Москва пересмотри свою переговорную позицию и даст ответ на действия Киева.
Украина атаковала резиденцию Путина: Трамп в шоке, истерика Зеленского выдала его отчаяние.