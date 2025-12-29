На Запорожской АЭС возобновлена работа одной из высоковольтных линий

«На ЗАЭС возобновлена работа высоковольтной линии “Ферросплавная-1”, — говорится в сообщении ЗАЭС.
Ранее Life.ru сообщал, что в районе Запорожской АЭС было достигнуто перемирие между Россией и Украиной. Оно полагалось для проведения срочного ремонта линий электропередачи рядом с объектом. Договорённость о временном прекращении огня была достигнута при посредничестве МАГАТЭ.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.Читать дальше