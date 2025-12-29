Путин сообщил Трампу об ответе РФ на террористическую атаку ВСУ на резиденцию

Президент России Владимир Путин предупредил президента США Дональда Трампа о последствиях попытки атаки беспилотников на резиденцию в Новгородской области. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа», — передал слова Путина представитель Кремля.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала резиденцию президента с помощью 91 беспилотника, все из которых были уничтожены ПВО. Пострадавших нет. Москва не намерена выходить из переговоров из-за этого инцидента, но РФ однозначно изменит свою позицию.
Ранее KP.RU сообщил, как лидер Белого дома Дональд Трамп отреагировал на новость об атаке киевского режима на резиденцию Путина. Отмечается, что американский лидер был шокирован происходящим.
Украина атаковала резиденцию Путина: Трамп в шоке, истерика Зеленского выдала его отчаяние.