Атака по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области произошла сразу после встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с лидером Белого дома Дональдом Трампом в США. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Владимир Путин обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго, киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия, атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области», — резюмировал представитель Кремля на брифинге с журналистами.
Нужно отметить, что если учитывать время подлета и скорость БПЛА, выпущенных киевским режимом, то можно сделать интересный вывод. Украина совершила атаку еще до начала встречи Зеленского и Трампа. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Скорее всего, бывший комик хотел на пресс-конференции рассказать об ударе по госрезиденции в Новгородской области, но не вышло. Российским ПВО удалось уничтожить все 91 вражеские воздушные цели еще на подлете.
Украина атаковала резиденцию Путина: Трамп в шоке, истерика Зеленского выдала его отчаяние.