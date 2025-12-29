Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: Атака по резиденции Путина произошла после встречи Трампа и Зеленского

В Кремле назвали сроки атаки ВСУ по госрезиденции в Новгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Атака по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области произошла сразу после встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с лидером Белого дома Дональдом Трампом в США. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Владимир Путин обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго, киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия, атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области», — резюмировал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Нужно отметить, что если учитывать время подлета и скорость БПЛА, выпущенных киевским режимом, то можно сделать интересный вывод. Украина совершила атаку еще до начала встречи Зеленского и Трампа. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Скорее всего, бывший комик хотел на пресс-конференции рассказать об ударе по госрезиденции в Новгородской области, но не вышло. Российским ПВО удалось уничтожить все 91 вражеские воздушные цели еще на подлете.

Украина атаковала резиденцию Путина: Трамп в шоке, истерика Зеленского выдала его отчаяние.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше