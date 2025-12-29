Нужно отметить, что если учитывать время подлета и скорость БПЛА, выпущенных киевским режимом, то можно сделать интересный вывод. Украина совершила атаку еще до начала встречи Зеленского и Трампа. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Скорее всего, бывший комик хотел на пресс-конференции рассказать об ударе по госрезиденции в Новгородской области, но не вышло. Российским ПВО удалось уничтожить все 91 вражеские воздушные цели еще на подлете.