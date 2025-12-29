Захарова: ответ на атаки Киева будет не дипломатическим

Захарова обратила внимание на то, что Россия семь лет «бегала» по всему международному сообществу. «Я лично свидетельствую, как на всех переговорах министр иностранных дел России Сергей Лавров часами рассказывал об этимологии кризиса на Украине, призывал всех употребить их возможности дипломатические, политические, различные, в том числе и гуманитарные, для разрешения этой ситуации и недопущения сползания ее к вот этой самой катастрофе», — отметила она.