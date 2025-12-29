НАБУ сообщило о подозрениях пяти депутатов Верховной рады

НАБУ официально сообщило о вручении подозрений пяти депутатам Верховной рады Украины, спустя более двух суток после проведения процессуальных действий в отношении нардепов от партии «Слуга народа».
В ведомстве заявили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении пяти народным депутатам — участникам «организованной преступной группы, которая действовала в Верховной раде Украины и обеспечивала получение неправомерной выгоды за нужное голосование».
«Группа имела иерархическую структуру и чёткое распределение ролей. В её состав входили действующие народные депутаты и должностные лица аппарата Верховной рады», — говорится в сообщении.
По данным НАБУ, деятельность группы координировал один из депутатов. Для организации голосований участники направляли указания с номерами законопроектов в специально созданную группу в мессенджере.
Как сообщают украинские СМИ, подозрения были вручены депутату Юрию Киселю, которого называют близким к Зеленскому и Сергею Шефиру, а также Евгению Пивоварову, Михаилу Лабе, Игорю Негулевскому и Ольге Савченко. По информации медиа, в кабинете Киселя на протяжении двух лет велось прослушивание, в ходе которого, в том числе, якобы фиксировалась передача «зарплат в конвертах» депутатам.
Ранее сообщалось, что троим депутатам Верховной рады — Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю — были предъявлены подозрения по статье о получении неправомерной выгоды. Сообщалось также, что один из депутатов успел покинуть территорию Украины, а в рамках дела допрашивается секретарь фракции правящей партии.