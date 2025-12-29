НАБУ сообщило о подозрениях пяти депутатов Верховной рады

Как сообщают украинские СМИ, подозрения были вручены депутату Юрию Киселю, которого называют близким к Зеленскому и Сергею Шефиру, а также Евгению Пивоварову, Михаилу Лабе, Игорю Негулевскому и Ольге Савченко. По информации медиа, в кабинете Киселя на протяжении двух лет велось прослушивание, в ходе которого, в том числе, якобы фиксировалась передача «зарплат в конвертах» депутатам.