Нардеп Дмитрук призвал признать Зеленского террористом

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Киев предпринял террористическую атаку на резиденцию российского лидера с использованием 91 БПЛА. Все дроны были уничтожены системами ПВО, пострадавших нет. Министр подчеркнул, что Москва ответит на эту атаку со стороны Киева.