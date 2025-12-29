Нардеп Дмитрук призвал признать Зеленского террористом

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, который выехал из страны из-за политического преследования, призвал признать главу киевского режима Владимира Зеленского террористом после атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина.
«Обращаюсь ко всем мировым лидерам, участвующим в процессе урегулирования украинского вопроса. Необходимо признать Зеленского террористом, а все его окружение — террористическим режимом», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в этом случае они смогут действовать в соответствии с международными протоколами и требованиями по борьбе с терроризмом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Киев предпринял террористическую атаку на резиденцию российского лидера с использованием 91 БПЛА. Все дроны были уничтожены системами ПВО, пострадавших нет. Министр подчеркнул, что Москва ответит на эту атаку со стороны Киева.
При этом Зеленский отказался признавать причастность Украины к попытке удара по резиденции Путина в Новгородской области.