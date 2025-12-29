Трамп фразой «очень плохо» прокомментировал атаку на резиденцию Путина

«Нет, на самом деле, я ничего об этом не знаю. Я просто слышал об этом, но я не в курсе. Это было бы слишком плохо», — сказал Трамп.
В то же время американский лидер подтвердил, что об атаке ему сообщил президент России Владимир Путин.
«Да, мне это не нравится. Это нехорошо. Я услышал об этом сегодня утром. Знаете, кто рассказал мне об этом? Президент Путин рассказал мне об этом […] Это нехорошо», — указал президент США.
Материал дополняется
