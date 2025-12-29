Ричмонд
Филиппо назвал атаку ВСУ на резиденцию президента РФ попыткой срыва переговоров

Атака украинских беспилотников на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области была совершена для того, чтобы сорвать переговорный процесс с участием США. Такое мнение 29 декабря выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Источник: Reuters

«Это [атака Киева на госрезиденцию президента РФ] делается для того, чтобы сорвать мирный процесс, инициированный [президентом США Дональдом] Трампом: это крайне серьезно!» — отметил политик в соцсети X (бывш. Twitter).

Филиппо также предположил, что к провокационным действиям могут быть причастны «союзники» киевского режима, поскольку Евросоюз (ЕС) и НАТО «никогда не остаются в стороне от подлых ударов», вроде диверсии на «Северном потоке».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее в этот день сообщил, что ВСУ совершили атаку беспилотниками на резиденцию президента России в Новгородской области. Он отметил, что переговорная позиция России будет пересмотрена из-за атаки, однако РФ не выйдет из переговорного процесса.

Зеленский 29 декабря отказался признавать причастность Киева к атаке беспилотниками (БПЛА) на резиденцию российского лидера, добавив, что Киев работает вместе с Вашингтоном, чтобы приблизить урегулирование конфликта.

