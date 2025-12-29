Филиппо назвал атаку ВСУ на резиденцию президента РФ попыткой срыва переговоров

Глава МИД России Сергей Лавров ранее в этот день сообщил, что ВСУ совершили атаку беспилотниками на резиденцию президента России в Новгородской области. Он отметил, что переговорная позиция России будет пересмотрена из-за атаки, однако РФ не выйдет из переговорного процесса.