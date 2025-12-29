Филиппо назвал атаку БПЛА на резиденцию Путина попыткой Киева сорвать переговоры

«Это [атака] делается для того, чтобы сорвать мирный процесс, инициированный [президентом США Дональдом] Трампом: это крайне серьёзно!» — сказал он.
Филиппо предположил, что к атаке могут быть причастны союзники киевского режима. Он выразил уверенность, что «ЕС и НАТО никогда не остаются в стороне от подлых ударов», и напомнил о подрыве газопровода «Северный поток — 2».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря украинские дроны попытались атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, в атаке участвовал 91 беспилотник, все дроны были уничтожены.
