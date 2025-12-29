Ричмонд
Филиппо назвал атаку БПЛА на резиденцию Путина попыткой Киева сорвать переговоры

Атака украинских дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина была направлена на срыв мирных переговоров с участием США. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Своё мнение он опубликовал в соцсети X.

«Это [атака] делается для того, чтобы сорвать мирный процесс, инициированный [президентом США Дональдом] Трампом: это крайне серьёзно!» — сказал он.

Филиппо предположил, что к атаке могут быть причастны союзники киевского режима. Он выразил уверенность, что «ЕС и НАТО никогда не остаются в стороне от подлых ударов», и напомнил о подрыве газопровода «Северный поток — 2».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря украинские дроны попытались атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, в атаке участвовал 91 беспилотник, все дроны были уничтожены.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

