Экс-депутат парламента Финляндии Туртиайнен получил статус беженца в России

Финский политик Ано Туртиайнен и его жена Минна Марита получили статус беженцев в России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. На родине Туртиайнен был депутатом местного парламента, но его преследовали за порицание вступления страны в НАТО.
«К моим коллегам из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве обратились Ано Туртиайнен и его жена Минна Марита Туртиайнен с ходатайством о признании беженцами на территории Российской Федерации», — говорит Волк.
Ано Туртиайнен был лидером политической партии «Власть принадлежит народу». Он хотел, чтобы Россия и Финляндия придерживались добрососедских отношений, а финны не вступали в НАТО. За это финские власти преследовали его и его семью.
Туртиайнен сказал, что он был одним из немногих, кто голосовал против вступления Финляндии в НАТО, что сильно усложнило жизнь его семьи. Миграционная служба в Москве вручила Туртиайненам документы, подтверждающие их статус беженцев.
