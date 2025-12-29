Трамп заявил, что очень рассержен атакой Киева на резиденцию Путина

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина попыталась нанести удар по резиденции Путина в Новгородской области. Расчёты ПВО перехватили и уничтожили 91 украинский беспилотник. Жертв и разрушений не зафиксировали. Лавров также заявил, что Россия намерена пересмотреть свою позицию в ответ на эту атаку.