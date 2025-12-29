Ричмонд
Трамп заявил, что очень рассержен атакой Киева на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп назвал недопустимой атаку Украины на государственную резиденцию Владимира Путина. Он заявил об этом, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Да, мне это не нравится, это нехорошо», — сказал американский лидер, комментируя удар Киева.

Трамп подчеркнул, что подобные действия мешают мирным переговорам.

«Речь идёт о деликатном периоде. Сейчас не время [для таких действий]», — отметил он.

По словам Трампа, информацию об атаке он получил лично от Владимира Путина в ходе телефонного разговора в понедельник.

«Я узнал об этом от президента Путина. И я был этим очень рассержен», — подчеркнул Трамп.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина попыталась нанести удар по резиденции Путина в Новгородской области. Расчёты ПВО перехватили и уничтожили 91 украинский беспилотник. Жертв и разрушений не зафиксировали. Лавров также заявил, что Россия намерена пересмотреть свою позицию в ответ на эту атаку.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

