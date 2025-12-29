Трамп заявил, что очень рассержен атакой Киева на резиденцию Путина

«Да, мне это не нравится, это нехорошо», — сказал американский лидер, комментируя удар Киева.
Трамп подчеркнул, что подобные действия мешают мирным переговорам.
«Речь идёт о деликатном периоде. Сейчас не время [для таких действий]», — отметил он.
По словам Трампа, информацию об атаке он получил лично от Владимира Путина в ходе телефонного разговора в понедельник.
«Я узнал об этом от президента Путина. И я был этим очень рассержен», — подчеркнул Трамп.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина попыталась нанести удар по резиденции Путина в Новгородской области. Расчёты ПВО перехватили и уничтожили 91 украинский беспилотник. Жертв и разрушений не зафиксировали. Лавров также заявил, что Россия намерена пересмотреть свою позицию в ответ на эту атаку.
