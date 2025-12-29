Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады Дмитрук потребовал признать Зеленского террористом

Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук призвал признать Владимира Зеленского террористом. Поводом стал дроновый удар по резиденции президента России Владимира Путина.

Источник: Life.ru

В соцсетях он обратился ко всем мировым лидерам, участвующим в мирных переговорах по Украине.

«Необходимо признать Зеленского и всё его окружение террористами, и действовать в соответствии с международными протоколами и требованиями по борьбе с терроризмом», — заявил Дмитрук.

Напомним, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на понедельник Киев предпринял попытку атаковать государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 беспилотник украинского производства. Жертв и разрушений не зафиксировали. На фоне этого Лавров заявил, что Россия намерена пересмотреть свою позицию в ответ на удар ВСУ по резиденции президента.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше