В соцсетях он обратился ко всем мировым лидерам, участвующим в мирных переговорах по Украине.
«Необходимо признать Зеленского и всё его окружение террористами, и действовать в соответствии с международными протоколами и требованиями по борьбе с терроризмом», — заявил Дмитрук.
Напомним, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на понедельник Киев предпринял попытку атаковать государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 беспилотник украинского производства. Жертв и разрушений не зафиксировали. На фоне этого Лавров заявил, что Россия намерена пересмотреть свою позицию в ответ на удар ВСУ по резиденции президента.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.