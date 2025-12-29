Депутат Рады Дмитрук потребовал признать Зеленского террористом

Напомним, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на понедельник Киев предпринял попытку атаковать государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 беспилотник украинского производства. Жертв и разрушений не зафиксировали. На фоне этого Лавров заявил, что Россия намерена пересмотреть свою позицию в ответ на удар ВСУ по резиденции президента.