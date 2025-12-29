Система контроля мобилизованных появится в Минобороны Украины

Министерство обороны Украины запускает цифровую систему отслеживания передвижения мобилизованных, которая должна сократить число самовольных оставлений воинских частей, сообщило издание «Страна».
По словам главы управления информационных технологий Минобороны Украины Олега Берестового, новая система получила название «Чекин мобилизованного». Она предусматривает фиксацию всех этапов прохождения службы — от вручения повестки до прибытия военнослужащего в подразделение.
«Это необходимо для того, чтобы фиксировать все этапы прохождения службы и выявлять случаи самовольного оставления части», — заявил Берестовой.
Он добавил, что внедрение системы позволит ведомству получить более полный контроль за перемещением мобилизованных и оперативно реагировать на нарушения.
Ранее бывший украинский заключённый Роман Дубовик, сдавшийся в плен Вооружённым силам России, сообщил, что мобилизованным экс-заключённым в подразделениях ВСУ выдавали неизвестные таблетки. По его словам, препараты выдавались регулярно и назывались витаминами, однако их состав военнослужащим не объясняли. Дубовик утверждал, что приём этих средств приводил к подавленному психологическому состоянию и утрате инициативы у личного состава.