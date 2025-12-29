Система контроля мобилизованных появится в Минобороны Украины

Ранее бывший украинский заключённый Роман Дубовик, сдавшийся в плен Вооружённым силам России, сообщил, что мобилизованным экс-заключённым в подразделениях ВСУ выдавали неизвестные таблетки. По его словам, препараты выдавались регулярно и назывались витаминами, однако их состав военнослужащим не объясняли. Дубовик утверждал, что приём этих средств приводил к подавленному психологическому состоянию и утрате инициативы у личного состава.