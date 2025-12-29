Трамп назвал разговор с Путиным очень хорошим и продуктивным

«У меня был очень хороший разговор сегодня утром. Это был очень продуктивный разговор», — сказал Трамп.
Он пояснил, что специально перенёс беседу на утро по вашингтонскому времени, чтобы не звонить российскому коллеге слишком поздно. По словам Трампа, он дождался восьми часов утра, поскольку к моменту окончания всех его встреч в России была уже половина третьего ночи.
Ранее спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев охарактеризовал телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа как «жизненно важный диалог для мира», подчеркнув его критическое значение для глобальной стабильности.
