Трамп назвал разговор с Путиным очень хорошим и продуктивным

Президент США Дональд Трамп оценил состоявшийся 29 декабря телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным как крайне успешный. Об этом глава Белого дома заявил в ходе встречи с премьер-министром Израиля.

«У меня был очень хороший разговор сегодня утром. Это был очень продуктивный разговор», — сказал Трамп.

Он пояснил, что специально перенёс беседу на утро по вашингтонскому времени, чтобы не звонить российскому коллеге слишком поздно. По словам Трампа, он дождался восьми часов утра, поскольку к моменту окончания всех его встреч в России была уже половина третьего ночи.

Ранее спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев охарактеризовал телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа как «жизненно важный диалог для мира», подчеркнув его критическое значение для глобальной стабильности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

