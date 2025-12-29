Яровая назвала Зеленского «международным террористом», угрожающим всем странам

«Зеленский приказом, который он отдал, поставил себя за грань всех норм международного права и вывел себя за периметр тех субъектов, с которыми в принципе можно вести какой-либо диалог. Фактически Украина сегодня управляется террористом, который представляет колоссальную международную угрозу для всех стран без исключения», — сказала Яровая журналистам.
Она также назвала произошедшее преступлением против мира и безопасности человечества и обвинила Зеленского в варварском разрушении собственной страны.
Напомним, что сегодня глава МИД России Сергей Лавров сообщил о попытке Киева атаковать государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области в ночь на понедельник. По его словам, расчёты ПВО перехватили и уничтожили 91 украинский беспилотник, в результате чего жертв и разрушений не было.
