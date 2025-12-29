Яровая назвала Зеленского «международным террористом», угрожающим всем странам

«Зеленский приказом, который он отдал, поставил себя за грань всех норм международного права и вывел себя за периметр тех субъектов, с которыми в принципе можно вести какой-либо диалог. Фактически Украина сегодня управляется террористом, который представляет колоссальную международную угрозу для всех стран без исключения», — сказала Яровая журналистам.