Трамп заявил, что не поддерживает удары Украины по госрезиденции Путина

«Так нельзя делать. Я был очень зол, когда Путин мне об этом сказал», — подчеркнул Трамп, отметив, что атаку на резиденцию президента РФ нельзя считать «оборонительными действиями». По его словам, урегулирование конфликта в Украине вышло на деликатный этап, и подобные действия не способствуют переговорам.