Трамп заявил, что не поддерживает удары Украины по госрезиденции Путина

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает удары Украины по госрезиденции российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Об этом он сообщил, открывая переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, информирует газета «Известия».
Президент США также заявил, что только недавно узнал об этой атаке, подчеркнув, что это «очень плохо». По его словам, удар по госрезиденции президента РФ был бы плохим развитием событий. Соединенные Штаты проясняют эту ситуацию.
«Так нельзя делать. Я был очень зол, когда Путин мне об этом сказал», — подчеркнул Трамп, отметив, что атаку на резиденцию президента РФ нельзя считать «оборонительными действиями». По его словам, урегулирование конфликта в Украине вышло на деликатный этап, и подобные действия не способствуют переговорам.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора 29 декабря проинформировал президента РФ Владимира Путина о переговорах с украинской стороной, прошедших 28 декабря в Мар-а-Лаго. Ушаков также сообщил, что Трамп был «шокирован» атакой Украины на госрезиденцию российского лидера.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина в ночь на 29 декабря с использованием 91 ударного БПЛА пыталась атаковать госрезиденцию президента России в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены силами ПВО. Сведений о пострадавших или ущербе после атаки украинских дронов не поступало. По словам Лаврова, Москвой определены объекты и время ответного удара. -0-