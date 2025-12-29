НАБУ подтвердило предъявление обвинений депутатам Верховной рады

Украинские СМИ ранее сообщали, что депутатам Рады Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко, Михаилу Лабе и Юрию Киселю предъявлены обвинения в получении неправомерной выгоды.
«НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — ред.) сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной раде Украины и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за “нужное” голосование. Подозреваемые: пять народных депутатов Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
По данным следствия, подозреваемые имели иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие депутаты Рады и должностные лица аппарата украинского парламента. Деятельность группы координировал один из депутатов. Для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta*).
После голосований отдельным депутатам систематически передавали денежные средства. Всем вручены ходатайства об избрании мер пресечения. Какие именно — не уточняется.
В субботу НАБУ сообщило, что совместно с САП разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Рады. По данным депутатов, НАБУ проводит следственные мероприятия в отношении депутата Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская