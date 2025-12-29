«Россия продолжает делать успехи на поле боя в конфликте с Украиной, промышленная база адаптировалась, а кадровый резерв армии остается устойчивым», — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, возможности для мирного урегулирования этого конфликта сокращаются, и Украина сталкивается с перспективой реального поражения.
«Несмотря на огромные западные инвестиции, Киев не может победить Россию в военном отношении», — считает он.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.