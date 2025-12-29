Ричмонд
«Не победить». На Западе сделали неожиданное заявление о России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Внутренняя консолидация и самодостаточность России сейчас выше, чем в любой период последних десятилетий, пишет The National Interest.

Источник: РИА "Новости"

«Россия продолжает делать успехи на поле боя в конфликте с Украиной, промышленная база адаптировалась, а кадровый резерв армии остается устойчивым», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, возможности для мирного урегулирования этого конфликта сокращаются, и Украина сталкивается с перспективой реального поражения.

«Несмотря на огромные западные инвестиции, Киев не может победить Россию в военном отношении», — считает он.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.