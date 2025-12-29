Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поддержал новые удары по Ирану, если там продолжат разработку ЯО

Президент США рассказал, как Вашингтон отреагирует на поптыки Тегерана продолжить разработку ракетной и ядерной программ.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов поддержать новые удары по Ирану, если Тегеран не оставит попытки продолжать разработку ядерного оружия (ЯО).

«Если они продолжат с ракетами — да, ядерная (программа. — Прим. ред.) — быстро. Во-первых, да, безусловно. А во-вторых, мы сделаем это немедленно», — заявил глава Белого дома представителям СМИ, комментируя возможные ответные меры в отношении Ирана.

Ранее источники сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на предстоящей встрече с президентом США намерен убедить Вашингтон разрешить нанести удар по ракетным объектам Ирана.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше