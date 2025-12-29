Трамп поддержал новые удары по Ирану, если там продолжат разработку ЯО

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов поддержать новые удары по Ирану, если Тегеран не оставит попытки продолжать разработку ядерного оружия (ЯО).
«Если они продолжат с ракетами — да, ядерная (программа. — Прим. ред.) — быстро. Во-первых, да, безусловно. А во-вторых, мы сделаем это немедленно», — заявил глава Белого дома представителям СМИ, комментируя возможные ответные меры в отношении Ирана.
Ранее источники сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на предстоящей встрече с президентом США намерен убедить Вашингтон разрешить нанести удар по ракетным объектам Ирана.
