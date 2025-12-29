Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о резком контрасте между подходом США и стран Европы к России, отметив, что европейские власти продолжают внушать обществу идею о якобы существующей «российской угрозе».
Комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа, Филиппо указал, что в Вашингтоне публично пересматривают прежние обвинения в адрес Москвы. «Трамп заявил, что у него была замечательная беседа с Путиным и что он хочет мира, а также раскрыл аферу с так называемым российским заговором. Какой контраст с Францией и ЕС, где общественному мнению продолжают внушать, что у нас на пороге якобы существует российская угроза», — сказал политик.
По его мнению, Евросоюз отстаёт от США в переоценке подобных нарративов. Филиппо считает, что заявления о «вмешательстве России» в европейские выборы используются для поддержания атмосферы страха и разговоров о войне.
Ранее польский эксперт Марек Магеровский отмечал, что в американской политической элите Россия и президент Владимир Путин пользуются более уважительным отношением, чем Украина. Он обращал внимание на слова Дональда Трампа о готовности России участвовать в восстановлении Украины и на то, что подобные заявления затмили содержание переговоров США с Киевом.