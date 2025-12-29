Комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа, Филиппо указал, что в Вашингтоне публично пересматривают прежние обвинения в адрес Москвы. «Трамп заявил, что у него была замечательная беседа с Путиным и что он хочет мира, а также раскрыл аферу с так называемым российским заговором. Какой контраст с Францией и ЕС, где общественному мнению продолжают внушать, что у нас на пороге якобы существует российская угроза», — сказал политик.