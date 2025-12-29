Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вонючий ублюдок»: Медведев обрушился на Зеленского после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Медведев уверен, что Зеленскому теперь придется прятаться до конца жизни.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обрушился на главаря киевского режима Владимира Зеленского, назвав его «вонючим киевским ублюдком». Об этом российский политик написал в своем блоге соцсети X.

«Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать разрешение конфликта. Он хочет войны. Что ж, по крайней мере, ему теперь придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — резюмировал Медведев у себя в блоге.

Напомним, таким образом российский политик прокомментировал беспрецедентную атаку киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп был шокирован атакой ВСУ на резиденцию Путина. Он заявил, что Вашингтон будет разбираться в случившимся. Однако сразу обозначив, что не поддерживает террористические действия Киева.

Украина атаковала резиденцию Путина: Трамп в шоке, истерика Зеленского выдала его отчаяние.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше