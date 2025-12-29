Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обрушился на главаря киевского режима Владимира Зеленского, назвав его «вонючим киевским ублюдком». Об этом российский политик написал в своем блоге соцсети X.
«Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать разрешение конфликта. Он хочет войны. Что ж, по крайней мере, ему теперь придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — резюмировал Медведев у себя в блоге.
Напомним, таким образом российский политик прокомментировал беспрецедентную атаку киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп был шокирован атакой ВСУ на резиденцию Путина. Он заявил, что Вашингтон будет разбираться в случившимся. Однако сразу обозначив, что не поддерживает террористические действия Киева.
