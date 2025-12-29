Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп напомнил, что лично заблокировал передачу Киеву ракет Tomahawk

Глава Белого дома прокомментировал атаку украинских дронов на госрезиденцию Путина в Новгородской области.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп отметил, что лично заблокировал поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, поскольку, по его мнению, нынешний момент является деликатным. Об этом он сообщил в понедельник, выступая перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Не забывайте про Tomahawk. Я остановил. Я не хотел этого, потому что, знаете, мы говорим о том, что сейчас деликатный период времени», — заявил глава Белого дома, комментируя атаку Киева на государственную резиденцию президента России Владимира Путина.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что атака на госрезиденцию Путина по времени состоялась «фактически сразу после» переговоров Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго. Ушаков также отметил, что американский лидер был шокирован этой атакой ВСУ.

При этом Зеленский отказался признавать причастность Украины к этому инциденту.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше