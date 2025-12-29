Трамп напомнил, что лично заблокировал передачу Киеву ракет Tomahawk

Американский президент Дональд Трамп отметил, что лично заблокировал поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, поскольку, по его мнению, нынешний момент является деликатным. Об этом он сообщил в понедельник, выступая перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Не забывайте про Tomahawk. Я остановил. Я не хотел этого, потому что, знаете, мы говорим о том, что сейчас деликатный период времени», — заявил глава Белого дома, комментируя атаку Киева на государственную резиденцию президента России Владимира Путина.
Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что атака на госрезиденцию Путина по времени состоялась «фактически сразу после» переговоров Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго. Ушаков также отметил, что американский лидер был шокирован этой атакой ВСУ.
При этом Зеленский отказался признавать причастность Украины к этому инциденту.