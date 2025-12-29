Президент Украины Владимир Зеленский атакой на государственную резиденцию своего коллеги из России Владимира Путина показал, что хочет продолжения боевых действий. Об этом в понедельник, 29 декабря, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
— Этот вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни, — написал Медведев на своей странице в X.
Незадолго до этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря попыталась нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский позже назвал ложью заявления Лаврова о попытке атаковать резиденцию Владимира Путина. Он также заявил о подготовке Москвой удара по правительственному кварталу в Киеве.
Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что атака украинской армии на резиденцию президента России не является предупреждением или попыткой давления на Владимира Путина в рамках переговоров, а представляет собой попытку его физического устранения.