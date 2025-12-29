Польский политик Климас потребовал снести памятники Бандере на Украине

Польский политик Якуб Климас призвал потребовать от Украины сноса памятников украинскому националисту Степану Бандере как условие продолжения помощи от Польши.
Как пишет украинское издание «Страна», Якуб Климас снял на видео соответствующее обращение. Политик назвал Степана Бандеру «убийцей поляков», который ответственен за Волынскую резню. Он отметил, что Польша помогает Украине в то время, как в стране стоят памятники националисту.
«Если мы хотим быть честными по отношению к своей истории, мы не можем позволять такого. Должны требовать, чтобы на Украине пришел конец бандеризма», — добавил он.
Ранее вице-спикер нижней палаты польского парламента Петр Згожельский заявил, что Польша не должна становиться одним из гарантов безопасности Киева.